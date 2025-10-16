Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı
Giriş: 16.10.2025 - 01:48 Güncelleme: 16.10.2025 - 01:48
İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf: AA
