Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Eldeki Ceviz Lekesini Gideren Yöntemler: Eldeki Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar?
ABONE OL

Eldeki ceviz lekesini gideren yöntemler: Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar?

Ceviz, taze halinde toplandığında ya da taze kabukları temizlenirken leke oluşumuna sebebiyet vermektedir. Oldukça sevilen ve sıkça tüketilen cevizin oluşturduğu bu lekenin nasıl giderileceği ise merak edilmekte olan konular arasında yer almaktadır. Bu sorunun giderilmesi için kolay ve doğal yöntemler bulunmaktadır.

Eldeki Ceviz Lekesini Gideren Yöntemler: Eldeki Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar?
HABERTURK.COM

Eldeki Ceviz Lekesini Çıkarma

Taze ceviz toplarken, temizlerken ya da yerken dikkat edilmesi gerekmektedir. Farkında olmadan ele cevizin boyası bulaşabilmektedir. Ellerde temas ettiği bölgelerde yeşil veya siyaha yakın bir renkte iz kalmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise eldeki ceviz lekesinin nasıl çıkacağı merak edilenler arasında yer almaktadır. Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar sorusuna öncelikle sirkeli su ile cevap verilebilmektedir. Bir bez yardımı ile sirkeli suyun ellere sürülmesi lekenin çıkmasını kolaylaştırmakta olan yöntemlerden bir tanesidir.

Bir diğer çıkarma yönteminde ise limon kullanmaktadır. Limon yapısı nedeni ile elde bulunmakta olan kararmaların giderilmesine olanak sağlamaktadır. İkiye bölünen limon ile birlikte kararan bölgeler ovulduktan sonra ılık su ile yıkanması yeterli olmaktadır.

Bir diğer yöntem ise limon tuz yöntemi olarak bilinmektedir. Hemen her mutfakta bulunan limon ve tuz ile eller temizlenebilmektedir. İkiye kesilen limon tuz ile birlikte ovulduğunda ceviz lekesinin çıkmasına olanak sağlanmaktadır. Ardından ellerin yıkanması gerekmektedir. Böylelikle bölgenin temizlenmesine olanak sağlanmaktadır. Genel olarak bu yöntemlerden herhangi birinin uygulanması ile birlikte ellerden ceviz lekesinin çıkmasına olanak sağlanabilmektedir.

Ceviz Lekesi Elden Nasıl Çıkar?

Ellerde ceviz nedeni ile oluşum göstermekte olan siyah ve yeşil arası rengin nasıl giderileceği hakkında merak edilmekte olan pek çok soru bulunmaktadır. Öncelikle en sık başvurulan yöntemlerden bir tanesinin sirkeli su olduğu bilinmektedir. Kararan bölgenin sirkeli su yardımı ile birlikte silinmesi gerekmektedir. Bir süre boyunca sirkeli su ile silinen ellerin yıkanması gerekmekte ve böylelikle de ceviz lekesinin giderilmesine olanak sağlanmaktadır. Ceviz lekesi elden nasıl çıkar sorusuna genellikle bu yöntem ile birlikte cevap verilebilmektedir.

Elde Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar?

Sık uygulanan yöntemlerden bir tanesinin sirkeli su olduğu bilinmektedir. 2 bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı sirke dökülmekte ve karıştırılmaktadır. Ceviz nedeni ile kararan ellerin bu suyun içerisinde bekletilmesi ya da bir bez ile sürülmesi gerekmektedir. Ortalama olarak 5 ile 10 dakika sirkeli su ile temas ettirildikten sonra durulanması önerilmektedir.

Ancak bazı kişilerin cildi hassas olabileceğinden dolayı sirke, limon gibi ürünlerin dikkatli kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde cildin tahriş olmasına sebebiyet verebilmektedir.

Bunun yanı sıra limon da leke çıkarmakta yardımcı olan ürünlerden biridir. Limonun ikiye bölünmesinin ardından bölgeye sürülmesi ve ardından zeytinyağı ile ovalanması önerilmektedir. Daha sonra ise ellerin durulanması gerekmektedir. Bazı durumlarda ise ceviz lekesi kurumaktadır. Kuruduğu durumlarda ise sirkeli su gibi yöntemler işe yaramayabilmektedir. Böyle bir durumda ise ellerin çamur ya da kil içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise sabunlu su ile yakınmaktadır. Böylelikle ellerde bulunmakta olan kararmaları giderilmesine olanak sağlanmaktadır.

Genel olarak bakıldığında elden ceviz lekesi nasıl çıkar sorusuna farklı yöntemler ile cevap verilebilmekte olduğu görülmektedir. Kişinin kendisine en uygun olan yöntemi tercih etmesi gerekmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı
YAŞAM Depremzede Simon yaptırmıştı... Depremi atlattı
Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
YAŞAM Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
YAŞAM Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
Depremden sonra ilk nikah çadırkentte gerçekleşti
YAŞAM Depremden sonra ilk nikah! Çadır kentte evlendiler
'Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları, depremlerde hasar görmedi
YAŞAM Depremlerde hasar görmedi... Roma döneminden kalma!
İşte 29. SAG Ödülleri kırmızı halısı
YAŞAM Kırmızı halıdan böyle geçtiler
Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
YAŞAM Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en ...
Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor
YAŞAM Muayenehanesi yıkıldı ama yaralı hayvanları bırakmadı
Kaldıkları çadır kentte doğum günü pastası istemişti... Dileği gerçekleşti
YAŞAM Kaldıkları çadır kentte doğum günü pastası istemişti.. ...
Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!
YAŞAM Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.