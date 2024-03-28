Elder'de yeni başkan Erdeniz

Türkiye genelinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder’in, 10. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında toplanan yeni yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaptı. Alınan karar doğrultusunda, üç yıldır Elder’in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Kıvanç Zaimler görevini Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Başkanı Barış Erdeniz’e devretti. Erdeniz, 2024-2026 yılları arasında Elder Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Yeni dönemde Yönetim Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Kıvanç Zaimler ve Memet Atalay üstlenecek.

REKLAM Açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ile Elder Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler’in yaptığı genel kurulda, kamu ve özel sektörden çok sayıda katılımcı da hazır bulundu. “YAPISAL DÜZENLEMELERE İHTİYACIMIZ OLDUĞU KANAATİNDEYİM” Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminde olduğuna işaret ederek, “Tüm bu uygulama dönemlerine baktığımızda, toplamda bugüne güncellenmiş değerleriyle 336 milyar TL’lik bir yatırım yapıldığı ve 20 milyar TL’lik (son 3 yıl) bakım bütçesinin şirketler tarafından harcandığını görmekteyiz. Ancak vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi ve hizmete erişmede aradığı konfor maalesef tam anlamıyla elde edilememiş görünüyor. EPDK tarafından yayınlanacak beşinci uygulama döneminde bu sorunların çözümü için belki de yapısal bir düzenlemeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. EPDK ve Bakanlığımızın, Elder ile istişareler yaparak bu konuları çözeceğimize inanıyorum” dedi.

REKLAM “GEÇİCİ DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM ÜRETEN YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMELİYİZ” Açılışta yaptığı konuşmada, “Dağıtım sektörünün gelecek vizyonuna katkı vereceğini düşündüğümüz bazı beklentilerimizi ifade etmek istiyorum” diyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da “Öncelikle dağıtım sektörümüzü geleceğe taşırken ‘bugünün sorunlarına yarının çözüm yolları’ ile çare aramak, yatırım planlamalarında gelenekselleşmiş ve kolaycı yöntemlerin dışına çıkmak mutlak surette öncelik olmalı. Bu amaçla gerek planlama gerekse saha süreçlerinde; tüketiciyi üzebilecek her türlü sorunu öngörebilen ve “geçici değil kalıcı çözüm üreten” yöntemleri geliştirmeniz temel beklentimiz olmaya devam edecektir. Bakım ve onarım bütçelerinin verimli ve yerinde kullanılmasının kesintileri önlemedeki rolü hepinizin malumudur. Tüm yatırım ve işletme süreçlerini birlikte optimize ederek etkin ve verimli harcama ile en üst düzey kalite yakalanacaktır” diye konuştu.

Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının sisteme bağlanması kadar üretim ve yatırımlara yönelik olarak da dağıtım sektörünün sorumlulukları olduğuna işaret eden Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Şüphesiz önümüzdeki günlerde elektrikli araçlar ve milli akıllı sayaç sistemleri gibi konular dağıtım sektörünün gündeminde çok daha fazla yer alacaktır. Hızla gelişen elektrikli araç sektörünün ihtiyaçlarına cevap verme sürecinde dağıtım şebekelerinin gerekli yerlerde güçlendirilmesi için her türlü yatırımın ivedilikle yapılması gerekmektedir. EPDK olarak nasıl ki meskenlerde ya da sanayide herhangi bir enerji krizine izin vermiyorsak yollarda da kesintisiz enerji için verilen tüm hizmetlerin takipçisi olacağız. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm dağıtım şirketlerinin akıllı sayaç dönüşümüne ilişkin tedarik ve tesis işlemlerini hızla yapmaları gerekmektedir. Ben bu duygu ve düşüncelerle Elder’in 10. Olağan Genel Kurulu’nun ve seçilecek yeni yönetimin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.”

REKLAM “ÜLKEMİZE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN TOPLAMI 709 MİLYAR TL’Yİ AŞTI” Elektrik dağıtım sektöründe 2013 yılında tamamlanan özelleştirme sürecinin ardından şirketlerin yaptığı yatırımlar ve elde ettikleri sonuçlar hakkında bilgi veren Kıvanç Zaimler ise “Bu süreçte hizmet verdiğimiz abone sayısı yüzde 36’dan fazla artarak 49 milyon sınırına dayandı. Dağıtım hatlarımızın uzunluğu yüzde 30’dan fazla artarak 1,4 milyon kilometrenin üzerine çıktı. Trafo sayısı yüzde 33 mertebesinde artarak 520 bin adedin üzerine; trafo kapasitesi ise neredeyse iki katına çıkarak 200 bin megavoltamper (MVA) eşiğini geçti. Bu süreçte kayıp oranları iki haneli rakamlardan tek haneli rakamlara geriledi. Aralıksız olarak devam ettiğimiz yatırımların 2011- 2023 yıllarına ait toplam büyüklüğü güncel TÜFE değeri ile 289 milyar TL’yi buldu. Özelleştirme ihaleleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne ödediğimiz güncel değer ile 420 milyar TL de dâhil edildiğinde ülkemize yaptığımız yatırımların güncel toplamı 709 milyar TL’yi aştı. Bu tablonun gerisinde serbestleşme politikaları, esnek düzenlemeler ve dağıtım şirketlerimizin tutkulu, azimli ve enerjik çabaları var. Emeği olan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ama en çok da sektörümüzde çalışan 100 bini aşkın emektarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“5’İNCİ UYGULAMA DÖNEMİ ÖNCEKİLERDEN FARKLI” Enerji sektörünün yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çeken Kıvanç Zaimler, “Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin önceliklendirilmesi, enerji depolama teknolojilerinin ekonomik hale gelmesi, hızla artan elektrikli araçlar, tüketicilerin çevre duyarlılığı gibi etkiler, enerji şebekelerinde de esaslı dönüşümleri gündeme getirdi. Bu denli yıkıcı ama aynı zamanda yapıcı etkileri olan dönüşüm süreci, kısa zamanda hazırlıklarına başlayacağımız “5 inci Uygulama Dönemini” öncekilerden farklı kılıyor. Farklılığın nedeni sadece yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği nitel ve nicel paradigma değişikliğinden ibaret değil. Dağıtım lisansı sürelerinin 2036 yılından itibaren peyderpey biteceği göz önünde bulundurulduğunda, yatırımların itfasının nasıl sağlanacağı, lisans sürelerinin uzatılması imkân ve şartları, 5 inci Uygulama Dönemi’nin bir diğer başat farklılığını oluşturuyor. Bu konuda gerekli politikanın gecikmeksizin oluşturulması ve hukuki rejimin saptanması, tüm paydaşların önlerini görmesini sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜM PAYDAŞLARA DEĞER YARATMAK İSTİYORUZ” Elder Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Barış Erdeniz kendisini bu göreve layık gören yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletirken; “Elder’in üyelerinin her biri ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hayati rol oynayan elektrik dağıtımını, artan bir performansla sürdürmeye devam edecektir. Yeni tarife uygulama döneminin hazırlıklarının da tamamlanacağı önümüzdeki 3 yıllık dönemde Elder Yönetim Kurulu olarak “tüm paydaşlara değer yaratmak” ilkesini rehber edinerek çalışacağız. Bu temel ilke kapsamında, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını üstün müşteri memnuniyetiyle bir araya getirerek elektrik dağıtımı hizmetini katma değerini artırarak sürdüreceğiz. Elektrik dağıtım sektöründe yeşil ve dijital dönüşümü eşanlı olarak ele alıp, ikiz dönüşüm yaklaşımıyla dönüşümün altyapısını oluşturacağız. Sektörümüzün ekonomik ve mali sürdürülebilirliğini güvence altına almayı öncelikli gündemimiz olarak şekillendireceğiz. Bunu yaparken kurumsal kapasitemizi güçlendirecek ve pozitif gündemli bir iletişim stratejisini hayata geçireceğiz” diye konuştu.