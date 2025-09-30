Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.027,56 %-0,19
        DOLAR 41,5864 %0,00
        EURO 48,9140 %0,26
        GRAM ALTIN 5.108,66 %-0,34
        FAİZ 39,71 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 62,02 %-1,18
        BITCOIN 113.418,00 %-0,79
        GBP/TRY 55,9360 %0,12
        EUR/USD 1,1755 %0,24
        BRENT 67,44 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 8.352,66 %-0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Electronic Arts, 55 milyar dolara satılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Electronic Arts, 55 milyar dolara satılıyor

        ABD'li oyun şirketi Electronic Arts (EA); Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners'ın oluşturduğu yatırım konsorsiyumu tarafından 55 milyar dolar değerleme ile satın alınacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.09.2025 - 12:03 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Electronic Arts, 55 milyar dolara satılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EA'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners'ın oluşturduğu yatırım konsorsiyumu tarafından tamamı nakit ödenecek bir işlemle satın alınmak üzere kesin bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

        Anlaşma şartlarına göre konsorsiyumun EA'nın tamamını 55 milyar dolarlık değerleme ile satın alacağı aktarılan açıklamada, PIF'in şirketteki mevcut yüzde 9,9 hissesini muhafaza edeceği kaydedildi.

        Açıklamada, EA hissedarlarının hisse başına 210 dolar nakit alacağı belirtilerek, bu fiyatın 25 Eylül 2025 piyasa kapanışına göre yüzde 25 prim içerdiği ifade edildi.

        Finansmanın yaklaşık 36 milyar dolarının özsermaye, 20 milyar dolarının ise borç ile sağlanacağı belirtilen açıklamada, EA'nın yönetim kurulu tarafından onaylanan satın alma işleminin, düzenleyici onaylara da tabi olarak 2026 yılı başında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, satın alma işleminin "tarihteki en büyük nakit sponsorlu özel yatırım" olduğu vurgulandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo