Elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin uygulamada önemli bir düzenlemeye gidildi. Önceden tüm hane halkına eşit şekilde sunulan destek sistemi, artık aylık elektrik tüketimine bağlı olarak farklılık gösterecek şekilde revize edildi. Yeni düzenlemeye göre, konut aboneleri için belirlenen aylık 417 kilovatsaatlik tüketim sınırının altında kalan kullanıcılar, devlet desteğinden faydalanmaya devam edecek. Ancak bu sınırın üzerindeki tüketimlerde, kullanıcılar harcamalarının tamamını kendileri karşılayacak. İşte yeni elektrik faturası modeliyle ilgili tüm detaylar…