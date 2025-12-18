Devlet katkılı elektrik faturalarına ilişkin uygulamada yeni bir üst sınır devreye alınıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yıllık 4 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu sınırın aşılıp aşılmadığını belirlemek için 2025 yılına ait tüketim verileri esas alınacak. Ayrıca 2026 yılı boyunca gerçekleşen elektrik kullanımı, 2027 yılında destek kapsamına girecek abonelerin tespitinde kullanılacak. Peki, kimler elektrik faturasında devlet desteği almaya devam edecek?