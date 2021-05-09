Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),elektrik piyasasında bağlantı ve sistem kullanımı, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik
AA

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tedarik lisansında, varsa müstakil elektrik depolama tesis veya tesislerine; üretim lisansında ise varsa üretime bütünleşik elektrik depolama ünitesine ilişkin hükümlere yer verilecek.

Ön lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler, ön lisanslarına üretime bütünleşik depolama üniteleri de eklemek istemeleri halinde kuruma başvuruda bulunacak.

Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, ön lisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünleri kullanacak biyokütleye dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bahse konu tesislerinde kullanacakları yan ürünleri lisansı kapsamındaki tesis bünyesinde kuracakları piroliz tesislerinden karşılayabilecek.

Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde yardımcı kaynağa dayalı olarak kurulacak ünite veya ünitelerin toplam gücü, kurul kararıyla belirlenecek.

Kurumun, Elektik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iletim ya da dağıtım sistemiyle herhangi bir şekilde bağlantısı olmadan çalışan üretim tesisleri, ön lisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek.

Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin kabul işlemleri, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren, sayacın tesis edildiği noktaya göre orta gerilim seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl, bunun dışındaki üretim tesislerinde iki yıl, alçak gerilim seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl içerisinde tamamlanacak.

EPDK'nin Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre ise Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ),5 yıllık bölgesel üretim tesisi kapasitesinin belirlenmesinde mevcut ve 5 yıllık süre içerisinde yatırım programına alınmış olan iletim tesisleri ve trafo merkezlerinin kapasitesini dikkate alacak.

Elektrik üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, üretim tesisinin bağlı olduğu bağlantı noktasından şebekeye bağlanacak.

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, üretim tesisinin bir ünitesi olarak, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri ise tüketim tesisinin bir unsuru olarak kabul edilecek.

Müstakil elektrik depolama tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı, dağıtım sistemine bağlantı için gerekli tesislerin tamamının kullanıcı tarafından yapılması ve işletme, bakım, onarım ve yenileme işlerinin kullanıcıya ait olması şartıyla gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Kurumun Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrik piyasasında depolama faaliyetleri düzenlendi
ENERJİElektrikte depolama faaliyetlerine düzenleme
Akkuyu NGS güzergahında acele kamulaştırma kararı
ENERJİAkkuyu NGS güzergahında acele kamulaştırma kararı
Baka Dönmez: Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimi ilk çeyrekte 300 bin varil arttı
ENERJİYurt içi petrol ve doğalgazda artış
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi nisanda yüzde 136 arttı
ENERJİSpot elektrikte işlem hacmi arttı
Brent petrolün varili 68,47 dolar
ENERJİBrent petrol 68 dolara indi
Brent petrolün varili 69,08 dolar
ENERJİBrent petrol 69 doların üstünde
EPDK, Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yaptı
ENERJİVadeli Elektrik Piyasası'nda değişiklik
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Son dakika! Akaryakıtta tavan fiyat için geri sayım - Haberler
ENERJİAkaryakıtta tavan fiyat için geri sayım
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ilk çeyrekte yüzde 13 azaldı
ENERJİEnerji ithalatı ilk çeyrekte azaldı