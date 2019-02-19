Elektrik, su ve doğalgaz aboneliği artık internetten yapılabiliyor. Yeni sistem ile artık vatandaşlar şubelere gitmeden elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini internet üzerinden rahatlıklar yapabilecek. Peki elektrik, su ve doğalgaz aboneliği internetten nasıl yapılacak?
Ağrı'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyon kullanıcıyı geçtiğini belirterek, "Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir" dedi.
'E-DEVLET SİSTEMİ 41 MİLYON ÜZERİNDE KULLANICIYA ULAŞTI'
Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi noktaya getirdiklerini söyleyen Fuat Oktay, "Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0'ı yüzde 90'ın üzerinde tamamladık. Yılsonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri. Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Elektrik, su ve doğalgaz aboneliği için e-Devlet sistemine girmeniz yeterli olacak. Şu an için belirli illerde geçerli olan internet üzerinden abonelik sistemi zamanla tüm Türkiye'ye yayılacak gibi gözüküyor. Bulunduğunuz ilin yetkili firmasını e-Devlet üzerinden aratarak "Yeni abonelik" işlemleminin bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz. Örneğin İstanbul ili elektrik için "CK Boğaziçi Elektrik", su için "İSKİ" ve doğalgaz için "İGDAŞ" araması yaparak firma sayfasında yer alan yeni abonelik bölümünden başvuruda bulunabilirsiniz.
E-Devlet üzerinde entegre olmayan firmaların kendi resmi sitesi üzerinden üye olup yeni abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz.
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