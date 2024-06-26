Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürlüğü 251 işçi alımı başvuru ekranı! EÜAŞ işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürlüğü 251 işçi alımı başvurusu başladı! EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları

        Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 238 teknisyen ile 5 engelli ve 8 eski hükümlü/TMY toplamda 251 işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre EÜAŞ işçi alımı için başvurular 26 Haziran itibarıyla başladı. Bu kapsamda gözler "EÜAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü 251 işçi alacak. Birçok meslek grubununun istihdamının sağlanacağı EÜAŞ işçi alımı başvuruları 26 Haziran tarihi itibarıyla başladı. Peki, EÜAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, konuya dair detaylar...

        2

        ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

        Yayımlanan ilana göre, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) taşra işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 daimi işçi, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere toplam 251 kamu işçisi alımı yapacak. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayarak 5 gün sürecek ve 1 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

        EÜAŞ İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        3

        EÜAŞ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Alınacak işçilerin meslekleri ise 121 Makine Teknisyeni, 98 Elektrik Teknisyeni, 7 Elektronik Teknisyeni, 12 Kimya Teknisyeni, 5 Büro İşçisi (Engelli), 8 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY ) şeklinde olacak.

        4

        EÜAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması

        2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

        4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

        5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!