Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürlüğü 251 işçi alımı başvurusu başladı! EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 238 teknisyen ile 5 engelli ve 8 eski hükümlü/TMY toplamda 251 işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre EÜAŞ işçi alımı için başvurular 26 Haziran itibarıyla başladı. Bu kapsamda gözler "EÜAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler...
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü 251 işçi alacak. Birçok meslek grubununun istihdamının sağlanacağı EÜAŞ işçi alımı başvuruları 26 Haziran tarihi itibarıyla başladı. Peki, EÜAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, konuya dair detaylar...
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!
Yayımlanan ilana göre, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) taşra işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 daimi işçi, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere toplam 251 kamu işçisi alımı yapacak. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayarak 5 gün sürecek ve 1 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.
EÜAŞ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Alınacak işçilerin meslekleri ise 121 Makine Teknisyeni, 98 Elektrik Teknisyeni, 7 Elektronik Teknisyeni, 12 Kimya Teknisyeni, 5 Büro İşçisi (Engelli), 8 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY ) şeklinde olacak.
EÜAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması
2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,
4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,
5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.