ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Yayımlanan ilana göre, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) taşra işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 daimi işçi, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere toplam 251 kamu işçisi alımı yapacak. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayarak 5 gün sürecek ve 1 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

EÜAŞ İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN