Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

EPDK, geçen hafta elektrik üretim sektörü açısından önemli bir yenilik anlamına gelen bir düzenlemeyi karara bağladı. Kurul, hibrit ve destekleyici kaynaklı santrallar için “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapan düzenlemeyi kabul etti. Söz konusu düzenlemenin, kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Peki, bu düzenleme neler öngörüyor? Elektrik üretiminde değişen ne olacak? Bu soruları, üç başlıkta yanıtlayalım.

BİRİNCİ MODEL: Yeni sistem, “destekleyici kaynak elektrik üretim tesisi” modeline geçişe izin veriyor. Termik santrallarda, güneş ya da jeotermal enerjiden elde edilen ısıl enerjiden yararlanılarak elektrik üretimi gerçekleştirilebilecek.

İKİNCİ MODEL: Yeni sistem, “birleşik elektrik üretim tesisi” uygulamasına da olanak tanıyor. En az birinde yenilenebilir enerji (su, rüzgar, güneş gibi) kaynağı kullanılması koşuluyla birden fazla ve farklı üretim birimi aynı yerde ya da saha içinde ve aynı şebeke alt yapısına bağlı olarak elektrik üretebilecek.

ÜÇÜNCÜ MODEL: Yeni sistem, “birlikte yakmalı elektrik üretim tesisi”nin de önünü açıyor. Buna göre var olan termik santrallar, küçük bir maliyetle dönüştürülecek. Böylece, biyokütle ya da biyogaz belirli bir oranda kömür ve doğal gaz ile birlikte yakılabilecek ve elektrik üretilebilecek.

Kaynaklar, bu düzenlemenin yenilenebilir enerjiye önemli katkıda bulunacağını belirterek, “Diyelim güneşle elektrik üretimi yapan bir tesisiniz var. Bu tesisin bulunduğu sahaya ya da yere, rüzgar tesisi de kurabileceksiniz. Elbette, tersi de mümkün. Benzer şekilde hidroelektrik tesisiniz var. Bu sahaya da rüzgar ya da güneşten elektrik üreten tesisler kurulabilecek. Rüzgar hızının yetersiz veya verimsiz olduğu günlerde ya da saatlerde alternatif olarak güneş enerjisinden yararlanılabilecek. Bunlar, verimlilik esasına uygun olarak elektrik üretecek” dedi.

Kaynaklar, daha önce aynı sahada yalnızca bir çeşit kaynaktan üretime izin verildiğini söyledi.

TARİFE NE OLACAK?

Kaynaklar, yeni düzenleme uyarınca üretilen elektriğin mevcut tarife üzerinden kalan satın alma süresi boyunca YEKDEM’den yararlanabileceğini (devlet bu kapsamda yapılan yenilenebilir enerji tesisi yatırımlarına elektrik üretim garantisi veriyor) belirterek, “Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Lisanslarında yer alan kurulu gücü aşmayacaklar” diye konuştu.