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Haberler Otomobil Elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat arttı
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Elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat arttı, satışlar 2021'de rekor kırdı

Dünyada elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat artarak yüzde 8,3'e ulaştı. Geçen yıl, elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6.75 milyona ulaştı. 2012'de tüm yıl boyunca 130 bin elektrikli araç satılırken, bu rakama 2021'de bir haftada ulaşıldı

Elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat arttı
AA

İklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında ülkeler fosil yakıt tüketimlerini azaltmak için düşük karbon teknolojilere dönüşümü hızlandırıyor. Elektrikli araçlar, ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonların düşürülmesi konusunda kritik önem taşırken, otomobil markalarının bu alandaki yatırımları ve marka modelleri hızla artıyor.

Elektrikli araç pazarındaki dönüşüm satışlara da aynı hızda yansıyor. Geçen yıl küresel araç pazarındaki net büyümenin tamamı elektrikli araçlardan sağlandı.

"EV-volumes.com" internet sitesinin verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel elektrikli araç satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Elektrikli araç satışları 2020'de salgına rağmen 3,24 milyon olmuştu.

Elektrikli araçların pazar payı 2012'de yüzde 0,2 seviyesinde bulunurken, geçen yılki rekor satışla yüzde 8,3'e ulaştı. Böylece, elektrikli araçlar pazar payını 10 yılda 41 kat artırdı.

Geçen yıl ayrıca elektrikli araçlarda son 10 yılın en büyük yıllık büyümesi görüldü.

Çin, 3,4 milyonla geçen yıl en fazla elektrikli araç satışının kayda geçtiği ülke oldu. Çin'deki satışlar bir önceki yıla göre yüzde 155, bir başka deyişle 2,06 milyon artış gösterdi.

Avrupa'da ise 2,3 milyon elektrikli araç satılırken, bu rakam 2020'ye göre yüzde 66 büyüdü. ABD, 735 bin elektrikli araç satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Güney Kore'de 114 bin 500 elektrikli araç satıldı. İsrail, Avustralya, Hindistan ve Japonya'daki elektrikli araç satışları ise 10 binin üzerinde gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YILLIK ÜRETİMİ, İRLANDA'NIN ELEKTRİK ÜRETİMİNE EŞİT

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2012'de tüm yıl boyunca 130 bin elektrikli araç satılırken, bu rakama 2021'de bir haftada ulaşıldı.

Geçen yılki satışların ardından dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı ise 16 milyonu buldu.

Dünyadaki toplam elektrikli araçların elektrik tüketimi 2021'de 30 teravatsaate ulaştı. Bu miktar, İrlanda'nın bir yıllık elektrik üretimine eşit.

Geçen yıl elektrikli araç satışlarında 936 binle Tesla ilk sırada yer aldı. En fazla Tesla araç 352 binle ABD, 321 binle Çin, 170 binle Avrupa'da satıldı.

Tesla'yı 763 binle Volkswagen (VW) Group, 598 binle BYD, 517 binle GM, 385 binle Stellantis takip etti.

Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 2021 bandını aşarak rekor tazelemesi bekleniyor.

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