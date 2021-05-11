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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Elektrikli hafif ticari 'Concept EQT' tanıtıldı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, ailelere ek olarak, hobi amaçlı kullanıma da hitap eden yeni bir ticari araç konsepti tanıttı. Concept EQT isimli araç, 2022’de yollara çıkması planlanan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonuna dair ipuçları verirken, yaklaşık 5 metre uzunluğu ve binek otomobilleri aratmayan teknolojileri ile dikkat çekiyor

Elektrikli hafif ticari Concept EQT tanıtıldı
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz, Concept EQT isimli hafif ticari araç konseptini tanıttı. Yakın dönemde yollarla buluşacak olan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu olan Concept EQT'nin, yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Seri üretime yakın olduğu kaydedilen konsept aracın, Mercedes-Benz V-Serisi’nin kompakt boyutlardaki versiyonu olarak satışa sunulacağı aktarıldı.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt, "Yeni T-Serisi ile küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki ürün gamımızı daha da genişletiyoruz. Yeni modelimiz, ailelere ve yaşları ne olursa olsun, boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle geçirmekten hoşlanan, rahatlık ve tasarımdan ödün vermeden geniş bir alana ve işlevselliğe gereksinim duyan kullanıcılara hitap edecek. Gelecekte bu segmentte tamamen elektrikli bir model de sunacağız" dedi.

Concept EQT, ilk bakışta Mercedes-EQ ailesinin yeni bir üyesi olarak algılanıyor. LED ön farlara sahip siyah ön panel, motor kaputuyla bütünleşiyor ve yıldız deseniyle dikkat çekiyor. 21 inçlik hafif alaşım jantlar, panoramik cam tavan, elektrikli kaykay, 3D efektine sahip farklı boyutlu yıldızlar, hem önde hem de arkadaki LED aydınlatmaları bağlayan ışık şeridi konsept ticari aracın dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Alman markanın binek modellerini aratmayan konsept araçta, markanın diğer otomobillerindeki MBUX bilgi-eğlence sistemine yer verildiği açıklanıyor. Concept EQT'nin uzunluğu 4.945 mm, genişliği 1.863 mm ve yüksekliği de 1.826 mm olarak açıklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında pazara sunulacak olan yeni T-Serisi ve bu yıl tamamen elektrikli bir versiyonla tanıtılacak olan Citan ile birlikte markanın hafif ticari araç pazarındaki ürün gamını tamamlanacak. Bu iki aracı, bireysel kullanıcılar için tamamen elektrikli bir versiyon takip edecek.

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