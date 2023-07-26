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        Haberler Otomobil Elektrikli Megane Türkiye'ye geliyor - Otomobil Haberleri

        Elektrikli Megane Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor

        Renault'nun yeni tam elektrikli modeli Megane E-Tech'in Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı. Verilen bilgiye göre, aracın Techno versiyonunun lansmana özel fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 599 bin TL olacak. Ön sipariş dönemi 1 Ağustos'ta başlayacak araca ilk etapta 250 kişi sahip olabilecek

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 14:11
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        Elektrikli Megane Türkiye'ye geliyor
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        Renault'u yeni tam elektrikli otomobili Megane E-Tech'in Türkiye'de satışı için start verildi.

        Otomobilin Techno versiyonunun lansmana özel opsiyon hariç fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1 milyon 599 bin TL olarak bildirildi.

        Yapılan açıklamaya göre, elektrikli tomobilin Iconic versiyonu için ön sipariş dönemi 1 Ağustos’ta başlıyor.

        Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcıların, MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayabilecekleri aktarıldı.

        Kayıt sürecini tamamlayan ilk 250 kişinin araca Ağustos’ta sahip olabilecekleri belirtildi.

        ARTIK CROSSOVER OLDU

        Yeni nesline crossover sınıfına geçen Megane, 20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi öncüsüne göre daha farklı tasarım özelliklerine sahip.

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        Verilen bilgiye göre, Megane E-Tech, 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motoru ve maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ile satışa sunulacak.

        60 KWh’lik 110 mm'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip araç, 160 0'dan 100 km/s’ye 7.4 saniyede ulaşıyor.

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