Elektrikli otobüsleri hizmete başladı

Şehir içi ulaşımda konforu artırmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, filosunu ilk kez elektrikli otobüslerle genişletti.

Etaplar halinde hizmete alınan elektrikli otobüsler, özellikle şehir içindeki uzun hatlarda aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından 20 elektrikli otobüsün kademeli olarak toplu taşıma sistemine dahil edildiği bildirildi.

Çevre dostu ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olan araçlar, sıfır emisyonla çalışarak karbon salınımını ortadan kaldırıyor. Geleneksel yakıtlı araçlara kıyasla önemli ölçüde tasarruf sağlayan elektrikli otobüsler, hem doğanın korunmasına katkı sunuyor hem de belediye bütçesinde verimlilik sağlıyor.