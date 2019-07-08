Otomotiv sektöründe yeni oyuncuların da katılımıyla artan rekabet ve yükselen maliyetler üreticileri bir süredir işbirliği yapmaya zorluyor. Bu üreticilerden Volkswagen ve Ford ise, daha önce açıkladıkları işbirliklerinin kapsamını genişlettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, iki dünya devi üretici elektrikli ve otonom araç teknolojilerini paylaşma konusunda uzlaşmaya vardı.

İki şirket daha önce de ortak platformda ticari araç üretimi konusunda anlaşmıştı.

İşbirliği kapsamında iki markanın elektrikli araçlarında Volkswagen'in 'MEB' adı verilen elektrikli araç platformunun yer alacağı bildirildi.

Kaynaklar, Volkswagen denetim kurulunun Ford ile işbirliğinin kapsamını genişletmeyi ele almak üzere 11 Temmuz'da

toplanacağını aktarıyor.