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        Haberler Gündem Eğitim Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

        Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Ülkemizde ve dünyada hızla yayılan elektronik haberleşme teknolojisi her geçen gün gelişmeye devam ederken bu alanda yetkin kişilere ihtiyaçta giderek artıyor. Bu artışla birlikte üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde bu alanlarda eğitim veren üniversiteler ve bölümler hakkında araştırma yapmaya devam ediyor.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 15:30
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        Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü nedir?
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        Üniversitelerde ön lisans programı olarak faaliyet gösteren Elektronik Haberleşme bölümü hem iş imkanları hem de sürekli olarak yenilenen bir sektör olması açısından öğrencilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl? Detaylar haberimizde…

        Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Nedir?

        Telefon, radyo, telsiz, faks gibi her türlü haberleşme araçlarının üretim, dağıtım, bakım ve onarım gibi tüm çalışma kollarında görev alabilecek ve değişmekte olan teknolojiye uyum sağlarken kendini geliştirecek yetkin teknikerleri yetiştirmek üzerek açılan bir ön lisans programıdır. Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü eğitim süresi ise 2 yıldır.

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        Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Elektronik haberleşme teknolojisi bölümünden başarıyla mezun olan öğrenciler elektronik haberleşme teknikeri unvanını alarak herhangi bir kamu kurumunda veya özek sektörde çalışma fırsatı elde edebilirler. Tekniker olarak görev aldıkları kurumlarda her türü haberleşmede kullanılan cihazların üretim ve bakımından sorumlu olurlar. Telefon santrallerinin kurulumunda ve arıza tespitinde görev alırlar. Elektronik devrelerin çizimini yaparlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açma imkanları da bulunmaktadır.

        Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü iş olanakları oldukça fazladır. Bölüm mezunlarının hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok kurumda çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bunlardan bazıları ise şöyledir;

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        • Uydu haberleşme sektörü
        • Telefon santralleri
        • Kamu ve özel radyo – televizyon sektörü
        • Elektrik-Elektronik haberleşme ürünleri üretim fabrikaları
        • Akıllı sistemler
        • AR-GE departmanları
        • Ses, güvenlik ve kontrol üretimi yapan firmalar
        • Savunma sanayi
        • Türk Telekom
        • TRT

        Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Dersleri

        Eğitim süresi 4 dönem yani 2 yıl olan Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü dersleri her üniversitede farklılık gösterebilmektedir. Teorik ve pratik dersleri bir arada gören öğrenciler her ders için 1 ara sınav (vize) ve 1 yarı yıl sonu sınavına (final) tabi tutulur.

        Bölümde gösterilen derslerden bazıları şöyledir;

        • Bilgisayar uygulamaları
        • Doğru akım devre analizi
        • Analog elektronik
        • Alternatif akım devre analizi
        • Sayısal elektronik
        • Elektrik ve elektronik ölçmeleri
        • Radyo TV tekniği
        • Antenler ve mikrodalga teknolojisi
        • Sistem analizi ve tasarım
        • Analog haberleşme
        • Genel ve teknik iletişim
        • İleri programlama
        • İleri haberleşme sistemleri
        • Endüstriyel ağlar
        • Algoritma ve programlama
        • Mobil iletişim sistemleri
        • Web tasarımının temelleri
        Elektrikli cihaz teknolojisi bölümü nedir?
        Elektrikli cihaz teknolojisi bölümü nedir?
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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