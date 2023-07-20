Elektrikli cihaz teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Hayatımızda büyük kolaylık sağlayan ve neredeyse her alanda kullanmakta olduğumuz elektrikli cihazlar yaşam alanlarımızın tamamını kapsıyor. Başta elektrikli ev aletleri; (buzdolabı, fırın, davlumbaz, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve küçük ev aletleri vs.) olmak üzere birçok farklı çeşit elektrikli cihazların yaşamımızı bu kadar ele almasıyla birlikte bu cihazların bakım, onarım ve kurulumuyla ilgili yetkin kişilere de ihtiyaç artıyor.

Meslek yüksekokullarında okutulmakta olan Elektrik Teknolojisi Bölümü de bu cihazlarla doğrudan ilgilenecek teknik elemanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Peki Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde Çalışır? Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü iş olanakları nelerdir?

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Nedir? Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü, üniversitelerde 2 yıllık ön lisans programı olarak okutulmaktadır. Programda başta elektrikli ev aletleri olmak üzere hayatımızı kolaylaştıran her tür elektrikli cihazların kurulum, bakım, onarımından sorumlu teknik eleman yetiştirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrencilerin hem teorik hem pratik anlamda donanıma sahip olarak iş hayatına atılması hedeflenmektedir.

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Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü, öğrencileri ön lisans programında 2 yıl eğitim görerek mezun olurlar. Dört yarıyılı kapsayan programda öğrenciler programın ilk yılında teknik dersleri ağırlıklı olarak alırken ikinci yıl birçok meslek yüksekokulunda olduğu gibi uygulamalı dersler görmektedirler. Elektrikli Cihaz Teknolojisi bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda DGS’ye girerek Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik ve Fizik Mühendisliği gibi lisans programlarına da geçiş yapabilme şansına sahiptirler.

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne iş Yapar, Nerelerde Çalışır?

Üniversite sınavına hazırlanan ve Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü hakkında araştırma yapan birçok genç Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunları ne iş yapar, Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü iş olanakları nelerdir? Sorularını internet üzerinden araştırmaktadır. Mezun olduktan sonra daha kolay iş hayatında yer edinmeyi amaçlayan öğrenciler hem kamuda hem de özel sektörde çok çeşitli iş imkanlarına sahiptir.

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Elektrikli cihazlarını hayatımızın her alanında fazlasıyla kullandığımız için bu alanda iş gücüne de bir o kadar ihtiyaç artmakta bu da Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunlarının iş olanakları arttırmaktadır.

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları şöyledir;

Elektrikli ev aleti üretimi ve satışı yapan firmalar

Elektrikli cihazların bakım ve onarımından sorumlu teknik servisler

Beyaz eşya bakım, kurulum ve onarımı yapan firmalar

Isıtma ve soğutma sektöründe yer alan firmalar

Elektrik teknikeri olarak unvan kazanan mezunlar yukarıda yer alan çalışma alanlarında üretim, bakım, onarım ve kurulumdan sorumlu olmanın yanı sıra bu makinelerin satışını yapan firmalarda satış personeli olarak da çalışabilmektedir.

İş hayatında birçok alanda çalışma fırsatına sahip olan mezunlar aynı zamanda, AR-GE departmanında ürün geliştirme elemanı ve eğitim personeli olarak da çalışma şansına sahip olabilmektedir.

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Dersleri

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Daha çok sayısal ağırlıklı olan Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü’nde ilk yıl teknik derslere ağırlık verilmekte, ikinci yıl ise mezunlara mesleki donanım kazandırmak için uygulama derslerle devam etmektedir.

Bölüm dersleri üniversiten üniversiteye farklılık gösterebilir olsa da başlıca okutulan temel dersler aşağıdaki gibidir;

Endüstriyel kontrol elemanları

Alternatif akım devreleri

Ev cihazları

Arıza analizi

Cihaz kurulumu

Ölçme tekniği

Temel elektronik

Elektrik motorları ve sürücüleri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Genel Matematik

Doğru akım devreleri

Mekanik arızaları

Soğutma teknikleri

Yukarıdaki dersler dışında seçmeli derslerde yer almaktadır. Ayrıca mezun olacak öğrenciler staj programlarını tamamlamaları gerekmektedir.