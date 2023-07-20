Elektrik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Elektrik bölümü iş imkanları Özellikle meslek lisesi mezunlarının çokça rağbet ettiği Türkiye'de neredeyse tüm devlet okullarında okutulmakta olan Elektrik bölümü, üniversite sınavına hazırlanan birçok yeni mezunun ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Bölümün en önemli avantajlarından biri öğrencilerin mezun olduklarından itibaren birçok sektörde rahatlıkla iş bulabilecek donanıma sahip olmaları gösterilebilir.

Üniversitelerin yüksek okullarında okutulan Elektrik bölümü iş imkanı açısından da oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Peki Elektrik bölümü nedir? Elektrik bölümü eğitim süresi kaç yıldır? Elektrik mezunları ne iş yapar?

Elektrik Bölümü Nedir? Elektrik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Üniversitelerin yüksek okullarında okutulmakta olan Elektrik bölümü, elektrik sistemleri ve donanımlarının tüm kontrollerini sağlayarak arıza tespiti yapmak ve elektrik ile ilgili her konuda etkin bir şekilde görev almak için mühendis ve teknisyenler ile birlikte çalışan teknikerleri yetiştiren bir ön lisans programıdır.

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Elektrik bölümü eğitim süresi 4 ara dönemden oluşur ve 2 yıldır.

Elektrik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mühendis ve teknisyenle koordineli bir şekilde çalışan elektrik mezunları tekniker unvanıyla birçok kurumsal ve özel şirketlerde her türlü elektik elektronik makinelerinin kurulumundan, işletilmesinden, bakım ve onarım aşamalarından sorumlu olarak görev almaktadır.

2 yıllık Elektrik bölümünü başarı ile bitiren öğrenciler öğrenimlerini lisans düzeyini çıkarmak isterlerse DGS’ na girip istenilen puanı sağladıkları takdirde 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. Mezunların geçiş yapabileceği lisans programları şöyle;

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Elektronik Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Fizik

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Uzay Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uçak Elektrik-Elektronik

Elektrik Mezunları Nerelerde Çalışır? Elektrik Mezunları İş Olanakları

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Serbest çalışma imkanının da bulunduğu Elektrik bölümü ön lisans programları arasında en çok tercih edilen bölümlerin başında gelmektedir. Elektriksiz bir yaşam günümüzde mümkün olmadığı için ve günlük hayatımızda sıkça elektrikli cihazlar kullandığımız için bu cihazlarla ilgili herhangi bir sorun yaşadığımızda direk olarak konuda uzman, elektrikli cihazların tamir ve onarımıyla ilgilenen Elektrik Teknikerleri ile iletişime geçeriz. O yüzden bu alanda iş gücüne sürekli olarak ihtiyaç vardır ve bitmeyecek hatta sürekli olarak ilerleyip gelişecek bir sektör olduğu için de iş olanakları oldukça yüksektir.

Özel sektör dışında kamu kurumlarında da çalışmak isteyen elektrik bölümü mezunları KPSS de ön lisans oturumuna katılarak yeterli puanı almak zorundadır.

Elektrik Mezunları İş Olanakları

T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu G.M.

Özel elektrik dağıtım şirketleri

Kendi iş yerleri

Üniversiteler

Fabrikalar

Elektrik Bölümü Dersleri

2 yıllık Elektrik Bölümü öğrencileri ağırlıklı olarak sayısal dersler görmektedirler. Bu derslerin yanı sıra mesleki eğitimde alan öğrenciler birçok seçmeli dersi de alırlar. 2. Sınıfta staj dönemlerini de tamamlayan Elektrik bölümü öğrencileri başarı ile okuldan mezun olma hakkını kazanırlar.

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İşte Elektrik bölümü dersleri şöyledir;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-2

İngilizce 1-2

Temel Bilgi Teknolojileri

Matematik 1-2

Elektrik Makineleri 1-2

Ölçme Tekniği ve Aygıtları

Elektrik Tesisleri

Mikroişlemciler ve Laboratuvarı

Enerji İletimi Dağıtımı

PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol)

Otomatik Kontrol

Doğru Akım Devreleri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Sensörler ve Transdüserler

Tesisata Giriş

Trafo ve Doğru Akım Makineleri

Sarim Tekniği̇

Bilgisayar Destekli Tasarım

Ev Cihazları

Özel Tasarımlı Motorlar

Bu bölümde okutulan seçmeli dersler ise şöyle;

Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

Araştırma Yöntem ve Teknikleri̇

Genel Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

İletişim

Meslek Deneyimi 1-2