Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden ekip, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. İşte 25 Mart 2024 Pazartesi Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme gecesinde Bozok'un yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
25 MART 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da günün dokunulmazlık oyununu 12 - 10'luk skorla kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı mavi takımdan Berna oldu.