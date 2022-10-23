Oldukça aromalı bir baharat olan taze fesleğen ile son yemeğini yapacak olan isim bu gece MasterChef Türkiye yarışmasına veda edecek. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından değerlendirilen yarışmacılar dokunulmazlığı almak ve elenmemek için kıyasıya bir mücadele edecek. İşte 23 Ekim Pazar MasterChef'te yaşananlar ve yarışmaya veda eden o isim...