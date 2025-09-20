Eleme potası belli oldu! 20 Eylül MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in bu haftaki konuğu Bedri Usta oldu. MasterChef'in yeni bölümünde Bedri usta, yarışmacılara mutfağa dair tecrübelerini aktardı. Günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına gitti. Peki, "20 Eylül MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?" İşte 20 Eylül Cumartesi MasterChef'te eleme potasına giden 7. yarışmacı...
MasterChef'te eleme potası belli oldu. Rekabet dozunun her geçen gün arttığı yarışmada, en başarız tabağın sahibi eleme potasına gitti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun yanı sıra Bedri Usta yarışmacıların yaptığı tabaklara değerlendirmelerde bulundu. Bedri Usta yarışmacılardan, "Arap Tava" yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 20 Eylül Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Çağatay oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sezer
Furkan
Barış
Murat Can
İrem
Nisa