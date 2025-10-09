MasterChef'te son eleme adayı belli oldu... MasterChef yeni bölümünde en az başarılı yemeği yapan yarışmacı, iki etaplı finalin ardından eleme potasına gitti. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Sümeyye ve Aslı eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 9 Ekim Perşembe MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...