Eleq ipucu 9 Mayıs sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Emile Zola'nın çocukluk arkadaşı olan ressam kimdir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 9 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 9 MAYIS

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 9 MAYIS CEVABI: PAUL CEZANNE

Paul Cézanne (19 Ocak 1839 - 22 Ekim 1906),Fransız post-empresyonist ressam ve gezgin. Modern sanatın gelişmesine yaptığı katkılar ve etkisi nedeniyle çoğu zaman modern sanatın babası olarak anılmıştır. Empresyonizm ile kübizm arasında bir köprü oluşturmuştur.