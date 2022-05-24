Elfida İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Elfida isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ELFİDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elfida ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Elfida adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Elfida isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

ELFİDA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Elfida ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

İnce, uzun, bir harf. Feda etme, gözden çıkarma, verme. Rüzgârın kızı.

ELFİDA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elfida ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elfida ismini koymak caizdir.

ELFİDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Elfida ismini kullanan 1.577 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Elfida ismini kullanan 247 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Elfida ismini kullanan 75 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Elfida ismini kullanan 80 kişi bulunmaktadır.

ELFİDA ADININ ÖZELLİKLERİ

Elfida adına sahip kişiler, tutkulu, merhametli, sezgisel, romantik ve çekici bir yapıdadır. Genellikle hümanist, geniş görüşlü ve cömerttirler. İnsanlığa hizmet edebilecekleri meslekleri takip etme eğiliminde olurlar. Eğlenceyi severler. Bu yüzden çok sevecen bir yönleri de vardır.