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Elia'ya transfer telefonu

Sezon sonunda Medipol Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Hollandalı futbolcu Eljero Elia, Arjen Robben'in kendisini transfer için aradığını söyledi

Elia

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Eljero Elia, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 36 yaşında Groningen ile futbola geri dönen Arjen Robben'in kendisini aradığını belirten Elia, "Arjen Robben sizi takımına çağırıyorsa bundan şeref duyarsınız. Robben, futbolda örnek aldığım bir kişi. Tüm seçeneklerimi değerlendireceğim, henüz bir seçim yapmadım" sözlerini kullandı.

"WHATSAPP'TAN ARADIM"

Hollanda basını da Arjen Robben'in Elia'yı WhatsApp'tan aradığını ve "Onu aradım ama transfer gerçekleşir mi bilmiyorum" dediğini belirtti.

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