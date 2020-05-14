Sercan Yıldırım'ın sevgilisi Elif Aydın kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışan futbolcu Sercan Yıldırım, adada Nisa'ya aşk itirafında bulunmuş ve Nisa tarafından da reddedilmişti. Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

SURVİVOR SERCAN SEVGİLİSİ VAR MI?

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020' yarışmacılarından Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ı sevgilisi Elif Aydın terk etti.

ELİF AYDIN KİMDİR?

Elif Aydın hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sercan ile sevgilisi Elif Aydın'ın, yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturduğu belirtiliyor.