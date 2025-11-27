Elif Buse Doğan: Hayatımda kimse yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü isimler, Feyyaz Şerifoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bir davette objektiflere yansıdı. Merve Dinçkol ile evlilik sürecinin çok güzel ilerlediğini dile getiren Şerifoğlu; "Her şey yolunda, keyifliyiz" ifadelerini kullandı.

Feyyaz Şerifoğlu

Sezen Aksu albümünde yer almasıyla ilgili de konuşan Feyyaz Şerifoğlu, bu konudaki duygularını; "Sezen Aksu gibi bir değerin şarkılarını söylemek çok güzel bir şeydi" sözleriyle dile getirdi. Oyunculuk çalışmalarına da devam ettiğini söyleyen Şerifoğlu, henüz içine sinen bir senaryo bulamadığını, ancak bir dijital platformla anlaşma aşamasında olduğunu açıklayarak "Yakın zamanda bir sürprizim var" dedi.

Etkinliğe katılan Merve Dinçkol da eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun tarzıyla ilgili sorulara ise "Feyyaz çok zevkli, müdahaleye ihtiyacı yok ama ben de kendi zevklerimi minik minik eklerim" yanıtını verdi. Dinçkol, evliliklerinin de çok güzel gittiğini belirterek; "Her şey çok yolunda, Feyyaz ile zaman harika geçiyor. Birlikte olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Merve Dinçkol

Oyuncu Özgür Foster ise 'Charlie Chaplin' oyunundaki değişikliklere değinerek; "Ekipte istemediğimiz değişiklikler oldu, Aybüke Pusat ayrılmak durumunda kaldı. Yapımcımızın aklında birkaç isim var, o açıklar" dedi.

Özgür Foster

Özge Ulusoy da yeni imajıyla ilgili "Yenilikler, değişiklikler yaptık. Saçlarımın rengini de değiştireceğim" dedi. Ulusoy, uzun bir süredir aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile ilgili "Yeni yılda evlilik var mı?" sorusuna "Kısmet, hayırlısı... Bizde her şey yolunda, çok huzurluyuz maşallah. Sürprizleri hep beraber göreceğiz, nazardan çok korkuyorum" yanıtını verdi.

Özge Ulusoy

Elif Buse Doğan da etkinliğe hızlı bir şekilde hazırlandığını söyleyerek; "Hazırlanmam 15 dakika sürdü, hızlıca geldim" dedi. Yoğun bir çalışma döneminde olduğunu söyleyen Doğan, yeni şarkısı 'Kaçsam Gitsem' için büyük heyecan duyduğunu belirtti. Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen ve hakkındaki iddiaları yalanlayan Elif Buse Doğan, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Doğan; "Hayatımda kimse yok. Sevgilim olursa elinden tutup karşınıza çıkacağım" dedi.

Elif Buse Doğan

Tuğba Melis Türk ise kış hazırlıklarına başladığını söyleyerek; "Kış için dolapları hazırladık. Anlık modayı takip eden biri değilim, ne yakışırsa onu giyerim. Hatta annemin kıyafetlerini bile giyiyorum" ifadelerini kullandı.