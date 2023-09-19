Elif Karlı'dan Cengiz Karlı'ya: Sesinin olduğu videolarını izleyemiyorum

Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, ocak ayında hayata veda etmişti. Kamuoyunda, “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda tutuklanan ve Tokat Cezaevi'nde bulunan Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Eşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Elif Karlı, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Karlı, "Dertleşelim mi? Ömrümün en güzel başlangıcıydı seni tanıdığım gün. 30 yılda kaldı... Gideliyse tam 8 ay... Nasıl mıyım? Bir kere kalbim çok kırık. Hiçbir şey eskisi gibi değil, eskisi gibi de olamaz zaten. Ailem eksildi. Allah'ım; geri de kalanları çocuklarımı, ailemi lütfen koru. Omurgalı, inançlı insanlarla yollarımızı birleştir. Allah’a her gün şükür etme sebeplerimden bir tanesi de ‘Teşekkür ederim Allah'ım beni güçlü bir ruhla yarattığın için... Hatta gücüme daha da güç katmak için dualarım, çabam bundan sonra içimde hem bir sakinlik hem de fırtına var... Değiştim artık, hırslandım. Az alıngan oldum bir o kadar da girişken, hareketli... Sen benim kalbimsin. Seninle çizdiğimiz yolları tek başıma yürüyeceğim artık. Yol uzun..." dedi.

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"ARA ARA FENA BİR DERT BASIYOR" Elif Karlı, ayrıca, "Başta zordu, yine zor hoş ama sorumluluklarım var. İşte bu yüzden toparlandım. Ara ara fena bir dert basıyor tabii tam bir efkâr... Bilmediğim duygular. Öğrendim işte... İyi ki çok değer bildim ve aldım tabi... Halâ fotoğraflarına çok bakamıyorum. Hele sesinin olduğu videolarını izleyemiyorum. Böyle elim gidiyor, açıyorum, göz ucuyla seyredeyim diyorum pis bir çaresizlik, derin özlem oluşuyor içimde hemen kapatıyorum. Aa bir de mesajlarımız var. Hepsi kayıtlı tabii ama onları da tam okuyamıyorum. Diyorum 'Vardı'... -dı işte daha geçen sene atmış bu mesajları diye... Biliyor musunuz? Ben ona mesaj atardım, o arardı sesimi duymak için... Hikâye bu kadar... Geldin, dokundun, gittin meleğim. Şimdi her şeyle, herkesle tek başıma mücadele zamanı... Kendime çok kolaylıklar diliyorum. Hayırlar diliyorum. İyi günler kendime, sadece sevdiklerime, kalben sevenlerime... Çünkü ben yüreğin taa içinden sevilmeye, sevmeye alışkınım. Ben bu duygularla uyandım..." şeklinde konuştu. Fotoğraflar: Instagram Eşi cezaevinde vefat etti Eşine veda etti