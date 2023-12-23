Ünlü şarkıcının kızı Ecen Naz Karlı, dün bir süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Bulut Çatalsakal ile evlendi.

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Elif Karlı, fotoğraflarını; "Çocukluk arkadaşlığından hayat arkadaşlığına... Ben bugün kızımın mürüvvetini gördüm. 2 pırlantam vardı. 3 oldu. Benim harika çocuklarım. Çok mutlu olun. Yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun" notuyla paylaştı.