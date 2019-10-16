Elif Şafak'ın 'Aşk'ı Netflix'te

Netflix, Çağatay Ulusoy'lu 'Hakan: Muhafız' ve çekimleri devam eden Beren Saat'li 'Atiye' ile gençlik dizisi Aşk 101'in ardından şimdi de yazar Elif Şafak'ın 'Aşk' adlı romanından bir dizi çekmeye hazırlanıyor.

Netflix, bugün Almanya’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan The Frankfurter Buchmesse’te, önemli edebiyat ödüllerinden Man Booker adayı, Şafak'ın 'Aşk' adlı kitabının haklarını aldığını duyurdu.

2011’de yayımlanan ve Türkiye'de 850 binden fazla satılıp 37 dile çevrilen 'Aşk' yedi yüzyıla yayılan ve tamamen iki farklı kültür üzerinden birbirine ayna tutan bu iki paralel hikayeyi anlatan romandan uyarlanacak orijinal dizinin yapımına ne zaman başlanacağı ve projede kimlerin rol alacağı ise henüz belli değil.

Elif Şafak

KİTAP HAKKINDA

“Her gerçek aşk ve arkadaşlık beklenmedik bir değişimi de beraberinde getirir. Eğer birisini sevdikten önce veya sonra aynı insan olarak kalıyorsak, aslında yeterince sevmemişiz demektir...” Ella Rubinstein iyi bir mahallede kocası ve üç genç çocuğu ile birlikte güzel bir evde yaşamaktadır. Kendinden emin ve başarılı hissetmesi için gereken her şey varmış gibi görünür. Ancak eksik olan bir şey vardır, ne kendisine ne de başkalarına açıklayamadığı bir şey.. Ella’nın hayatının tam da göbeğinde bir boşluk vardır - aşkla dolacak olan bir boşluk. Ella, neredeyse tesadüf eseri 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rûmî, onun yoldaşı Şems-i Tebrîzî, aşkın ve hayatın 40 kuralı hakkında bir el yazısı okumaya başlar, ve ruhunda derin bir arzu hisseder, bu arzu onu neticede bu gizemli yazarı daha da yakından tanımak üzerine bir yolculuğa çıkartır. Bu hikaye ruhsal felsefe, bilgelik ve şiir sanatının iç içe geçmesinden oluşan bir yolculuktur, Ella ile birlikte okurları arkadaşlığın, özgürlüğün, inancın ve aşkın kalp kırıklıklarıyla birlikte keşfedildiği gizemli bir dünyaya götürüyor....