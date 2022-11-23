Bakan Yanık da duruşmaya katıldı! Elif'in davasında karar!

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan (24), 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle arkadaşı Tuğrul Akan tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
SANIK İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre gözaltına alınan Tuğrul Akan ifadesinde, Sinan'ın intihar ettiğini öne sürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
ZANLI İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ilk duruşmada Akan'ın tutuklanmasına karar verilmişti.
DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI
Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akan, Eskişehir L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve maktul Elif Sinan'ın yakınları salonda hazır bulundu.
BAKAN YANIK DA DURUŞMADA YER ALDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da duruşmaya bakanlık adına katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Bakan Yanık, mahkemedeki savunmasında, sanık savunmalarının suçtan kurtulmaya dönük olduğunu söyledi.
"BASKIN OLAN SOL DEĞİL SAĞ ELİ"
Hem somut delillerle olayın oluş biçimi hem de sanığın kendi ifadeleri arasında ciddi çelişkiler olduğunu belirten Yanık, şunları kaydetti:
"Sanık ifadesinde, maktulün ayrılırsak kendisini öldüreceğini ifade ettiğini birkaç beyanında söylüyor. Bu noktadan hareketle de maktulün bıçağı kendisine sapladığı iddiasında. Somut delillerde bıçağın giriş açısından maktul kendi yaptıysa ancak sol elini kullanıyor olması lazım ama baskın eli sağ eli. Eğer maktulün sanığın iddiasına göre blöf gibi bir iddiası olsa o kadar güçlü bir darbe olmaz. Kaldı ki maktulün boy, kilo özelliklerine baktığımızda kendi gücünü kontrol edemeyecek kadar güçlü birisi olmadığını görüyoruz.
"KABURGA KEMİĞİNİ KIRACAK BİR DARBE"
Öldürücü bir darbe, kaburga kemiğini kıracak kadar vurulan bir darbe. Maktulün kendisi tarafından olmayacağı çok açık. İddia makamının mütalaasında ifade ettiği şekliyle 'kasten öldürme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istiyoruz."
ABLASI EN AĞIR BİÇİMDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Maktulün ablası müşteki Zeynep Adak ise kardeşinin çıkmayan sesini duyurmaya çalıştığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Müşteki baba da adaletin yerini bulmasını talep etti.
SUÇSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Sanık Akan ise kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Akan beraatini ve tahliyesini talep etti.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Tuğrul Akan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşması salonunda bulunan sanık yakınları karara tepki gösterdi.
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