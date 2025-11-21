Habertürk
        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu!

        Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Elifnaz Köseoğlu, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 23:41 Güncelleme: 21.11.2025 - 23:41
        Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu!
        Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden isimlerden Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

        Bu sonuçla milli tekvandocular, şampiyonayı 7 madalyayla (1 altın, 6 bronz) tamamladı. Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalyayla kadınlarda takım halinde 3'üncü oldu.

        2025 Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

        KADINLAR

        Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

        Bronz: Azra Naz Kamış (44 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo)

        ERKEKLER

        Bronz: Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

