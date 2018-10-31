Elimi Bırakma dizisi Pazar akşamı 15. yeni bölümü ile TRT 1'de ekranlara gelecek. Elimi Bırakma 14. son bölümde; Azra ve kardeşi arasında bağ kurmaya çalışan Cenk içinse Kadir çoktan kötü planlarını eyleme dökmeye başlamıştır, Kadir Çelen ailesini içten fethetmek için düğmeye basmıştır. İşte, Elimi Bırakma 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ELİMİ BIRAKMA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşini bulmanın sevincini bile daha yaşayamayan Azra, Mert’in kendisini değil Sumru’yu seçmesiyle yıkılır. Azra ne kadar da Mert’ten bir saniye bile ayrılmak istemese de Mert, Azra’nın kendisini terk ettiğini düşünmektedir. Bu durum Sumru ve Azra arasında büyük bir çatışmanın da başlangıcı olacaktır.

Fatma ise Mert’in elinden alınmasıyla en trajik hatırasını yeniden yaşar, çocuğunu geçmişte kaybeden Fatma bir kez daha Mert’i kaybetmenin acısıyla onu tekrar elde etmenin yollarını arayacaktır.

Azra ve kardeşi arasında bağ kurmaya çalışan Cenk içinse Kadir çoktan kötü planlarını eyleme dökmeye başlamıştır, Kadir Çelen ailesini içten fethetmek için düğmeye basmıştır.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ