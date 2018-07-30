Elimi Bırakma 2. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Azra için işler yeterince zorken bir de Mert'in kaybolması Azra'yı adeta yıktı. Elimi Bırakma 3. yeni bölüm fragmanında ise Feride'nin hafızasını kaybettiği ve Azra'ya Mert olabilecek bir çocuğun bulunduğuna dair haberin geldiği görülüyor. İşte Elimi Bırakma yeni bölüm ve son bölüme dair detaylar...

ELİMİ BIRAKMA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Azra ve Mert, gecenin karanlığında kimsesiz bir halde birbirlerine sığınırlar. Karanlıkta sokakta kalmak, Azra’nın düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

Cenk’in Feride Hanımın yanında büyük bir istekle işe başlaması herkes için şaşırtıcı olur. Fakat Feride Hanım’ın Cenk için daha değişik planları vardır.

Azra’nın Mert’e bakabilmek için yaşadığı olaylar dizisi, Cenk’le hayatlarının daha çok kesişmesine sebep olur. Ancak, yaşananlar karşısında Azra her şey için Cenk’i suçlayacaktır.

Azra’nın sığınabileceği tek liman Gönül kalmıştır. Ancak o liman da en büyük fırtınaya yakalanır. Mert’i kaybeder. Azra için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA OYUCNU KADROSU

Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen otururken, senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme aldı.

Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi başarılı isimler rol alıyor.

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