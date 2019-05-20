Elimi Bırakma 41. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Elimi Bırakma'da Burhan'ın katil olduğu gerçeği Cansu ve Azra tarafından öğrenilince, ikisinin de hayatı tehlikeye girdi. Burhan önce Cansu'yu sonra Azra'yı kaçırdı. Cansu bir şekilde kaçmanın yolunu buldu. Ancak tam bu sırada Cansu korkunç bir kaza geçirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Cansu'nun hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun ağır olduğu görülürken, adım adım Azra'ya yaklaşan Cenk'in Azra'yı boğazına bıçak dayalı şekilde bulduğu yer alıyor. Elimi Bırakma 42. yeni bölüm fragmanı ve 41. son bölüm özeti haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cansu babasıyla ilgili bir karar verir ve onu polise teslim etmek üzere harekete geçer. Ancak hiç beklemediği şekilde gelişen olaylar iyice çıkmaza sokar genç kızı…

Azra ve Cenk miras meselesinin açılması nedeniyle tartışırlar. Çok kırılan Azra Cenk’i arkasında bırakıp çekip giderken başına geleceklerden henüz habersizdir…

Cenk’in Azra’yla ilgili yapacağı hamle, her ikisinin de geleceğine etki edecek niteliktedir…

Zerrin ise tüm çabalarına rağmen yaptıklarının ortaya çıkmasına engel olamayacaktır… Serap’ın vicdanı galip gelir ve annesiyle ilgili gerçekleri anlatır… Zerrin’in kaderi Cenk’in vereceği karara bağlıdır artık…

Sumru’nun aradığı fırsat sonunda ayağına gelir… Azra’yı zor durumda bırakmaya yönelik planına Serap’ı da dâhil etmenin yollarını aramaya başlar… Sumru Serap’ı ikna edebilecek mi?