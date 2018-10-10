Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Elimi Bırakma dizisi 12. yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Pazar günü yayınlanacak olan Elimi Bırakma dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Elimi Bırakma dizisinin oyuncuları kimler? Elimi Bırakma dizisi oyuncuları ve 12. yeni bölüme dair detaylar...

ELİMİ BIRAKMA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Feride Hanım’ın hastaneye zorla götürülmesi Cenk’in dünyasını başına yıkar. Feride Hanım için elinden geleni yapmaya çalışan Cenk, sinirlerine hâkim olamayıp polisler tarafından götürülür. Cenk babaannesini bu durumdan kurtarmanın bir yolunu bulabilecek midir?

Feride Hanım’ın yanında olabilmek için büyük gayret veren Azra, polis tarafından alıkonur. Serap Azra’dan kurtulabilmek için elinden geleni ardına koymamıştır. Azra kendini anlatabilmek için her ne kadar doğruları söylese de inandırıcı olamaz.

Serap’ın Feride Hanım’a karşı attığı bu adım tahmin ettiğinden yıkıcı olur. Azmi’nin de duruma el atması Serap’ı iyice köşeye sıkıştırır. Bunu yaptığı için Cenk ve Arda’yı karşısına alsa da verdiği bu kararın arkasında olacak mıdır? Feride Hanım’ı hastanede büyük acılar çekse de geçmişi onun peşini bırakmaz. Feride Hanım’ı hastane bekleyen sürpriz, Çelen ailesini derinden etkileyecektir.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİNİN KONUSU

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk’in yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek.

ELİMİ BIRAKMA OYUNCULARI

Alina Boz (Azra Güneş), Alp Navruz (Cenk Çelen), Dolunay Soysert (Sumru Güneş), Batuhan Ekşi (Tarık Yelkenci), Cemre Gümeli (Cansu Kara), Burak Tamdoğan (Azmi Yelkenci), Hülya Akgün (Gökçe Yanardağ), Mesut Akgün (Ertuğrul Postoğlu), Melis Çelen (Cemre Baysel), Arda Çelen (Emre Bey), Mert Güneş (Yiğit Kağan), Feride Çelen (Seray Gözler)

Senaryosunu Nilüfer Aydın - Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği Elimi Bırakma dizisi 12. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 21.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

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