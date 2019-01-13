Elimi Bırakma son bölümü bu akşam ekranlara gelmesinin hemen ardından Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklinde sorular izleyicilerin merak ettiği konu başlıklarından biri oldu. Elimi Bırakma son 24. yeni bölümünde, Sumru Kadir'i bitirecek bir kanıt buluyor. Öte yandan, Azra kendi ayakları üzerinde durmak isterken başına gelmeyen kalmıyor. İşte Elimi Bırakma'dan yeni ayrıntılar...
ELİMİ BIRAKMA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır.
ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Bunu öğrenen Sumru, onu Cenk’ten uzak tutmak için yine Mert’i kullanmaya ve Azra’yı tehdit etmeye başlar. Azra’yı Mert üzerinden tehdit eden tek kişi de Sumru değildir üstelik. Azra’nın babasının ölümüyle ilgili açtığı davayı geri çekmesini isteyen gizemli birileri de Azra’ya Mert’in fotoğraflarını göndererek, onu tehdit ederler.
Çelen grubun hisselerini kim satın alıyor?
Fatma’nın yattığı hastaneden gelen bir haber heyecan ve umut yaratırken, Cenk’in sağduyulu yönetimi sayesinde şirketteki kötü gidişat durdurulur, hisseler satılmaya başlar. Asıl önemli mesele ise hisseleri kimin aldığıdır…
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