Elit İşcan kimdir? sorusu dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Kurşun dizisi ile birlikte sorulmaya başlandı. Elit İşcan'ın Kurşun dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri bölüm sonunda öldü. Ancak Elit İşcan gösterdiği performans ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Elit İşcan ilk kez henüz 12 yaşındayken Beş Vakit filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İşte Elit İşcan'ın hayatından detaylar...

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşcan 12 Ocak 1994 yılında, İstanbul'da doğdu. İlk filmi olan Beş Vakit, başrolünü oynadığı Hayat Var ve Mustang filmleriyle tanınır. Asıl çıkışını Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Bilge Gezici karakteriyle yaptı.

Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu. Son olarak internet dizisi Yaşamayanlar'da yer aldı.