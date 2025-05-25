Elizabeth Hurley sevgilisi Billy Ray Cyrus ve oğlu Damian Hurley ile kırmızı halıda

Ünlü model Elizabeth Hurley, bir süre önce aşkını ilan ettiği country müzik şarkıcısı Billy Ray Cyrus ile birlikte, yanına oğlu Damian Hurley’i de alarak Roma’da ortaya çıktı.

59 yaşındaki Hurley, 63 yaşındaki Cyrus, dün Roma'da düzenlenen 'Orizzonti - Rosso' moda sergisinin açılış yemeğine katılarak kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

İtalya'nın başkentindeki etkinliğe girmeden önce kol kola poz veren çift, neşeli görünüyordu.

Etkinlikte ikiliye Elizabeth Hurley'nin cesur bir kırmızı takım elbise giyen oğlu Damian Hurley de katıldı.

Hurley, Cyrus ile ilişki yaşadıklarının duyurusunu nisan ayında Paskalya kutlama fotoğrafıyla yapmıştı.

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Billy Ray Cyrus; ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile kardeşleri Noah, Brandi, Braison ve Trace Cyrus'ın babası. Kardeşlerin annesi Tish Cyrus ile 28 yıllık ilişkisini 2022'de sonlandırdı ve bu durum aile içinde gerginliğe yol açtı. Cyrus daha sonra Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi.

Sadece 7 ay süren evlilikleri Mayıs 2024'te bitti. Billy Ray Cyrus, genç şarkıcıyı, kariyerinde ilerlemek için kendisinin adını kullanmakla suçladı.