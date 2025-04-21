Elizabeth Hurley yeni aşkını buldu: Miley Cyrus'ın şarkıcı babası Billy Ray Cyrus ile birlikte

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Elizabeth Hurley, ABD'li şarkıcı Billy Ray Cyrus ile aşk yaşıyor. İkili, aşklarını sosyal medyadan ilan etti. 59 yaşındaki Hurley, 63 yaşındaki Cyrus ile fotoğrafını paylaşarak Paskalya kutlaması yaptı.

Fotoğrafla aşk ilanı, ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. Gönderiye yorum yazanlardan biri de Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya gelen gelen Hurley'nin oğlu Damian Charles Hurley'di. 23 yaşındaki Damian Charles Hurley, emoji bırakmayı tercih ettiği yorumuyla ilişkiyi zaten bildiğini belli etti.

Elizabeth Hurley ile oğlu Damien Charles Hurley

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Billy Ray Cyrus; ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile kardeşleri Noah, Brandi, Braison ve Trace Cyrus'ın babası. Kardeşlerin annesi Tish Cyrus ile 28 yıllık ilişkisini 2022'de sonlandırdı ve bu durum aile içinde gerginliğe yol açtı. Billy Ray Cyrus daha sonra Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi.

Sadece 7 ay süren evlilikleri Mayıs 2024'te bitti. Billy Ray Cyrus, genç şarkıcıyı, kariyerinde ilerlemek için kendisinin adını kullanmakla suçladı.