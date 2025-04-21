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        Haberler Dünyadan Elizabeth Hurley yeni aşkını buldu: Miley Cyrus'ın şarkıcı babası Billy Ray Cyrus ile birlikte - magazin haberleri

        Elizabeth Hurley yeni aşkını buldu: Miley Cyrus'ın şarkıcı babası Billy Ray Cyrus ile birlikte

        Elizabeth Hurley, Miley Cyrus'ın kendisi gibi şarkıcı olan babası Billy Ray Cyrus ile aşkını ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:23
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        Yeni aşkını buldu
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        İngiliz oyuncu ve şarkıcı Elizabeth Hurley, ABD'li şarkıcı Billy Ray Cyrus ile aşk yaşıyor. İkili, aşklarını sosyal medyadan ilan etti. 59 yaşındaki Hurley, 63 yaşındaki Cyrus ile fotoğrafını paylaşarak Paskalya kutlaması yaptı.

        Fotoğrafla aşk ilanı, ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. Gönderiye yorum yazanlardan biri de Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya gelen gelen Hurley'nin oğlu Damian Charles Hurley'di. 23 yaşındaki Damian Charles Hurley, emoji bırakmayı tercih ettiği yorumuyla ilişkiyi zaten bildiğini belli etti.

        Elizabeth Hurley ile oğlu Damien Charles Hurley

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        Billy Ray Cyrus; ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile kardeşleri Noah, Brandi, Braison ve Trace Cyrus'ın babası. Kardeşlerin annesi Tish Cyrus ile 28 yıllık ilişkisini 2022'de sonlandırdı ve bu durum aile içinde gerginliğe yol açtı. Billy Ray Cyrus daha sonra Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi.

        Sadece 7 ay süren evlilikleri Mayıs 2024'te bitti. Billy Ray Cyrus, genç şarkıcıyı, kariyerinde ilerlemek için kendisinin adını kullanmakla suçladı.

        Billy Ray Cyrus ile Miley Cyrus

        Elizabeth Hurley, 1990'larda Hugh Grant ile birliktelik yaşadı. Yapımcı Steve Bing ile 2001'de yaşadığı kısa süreli ilişkisinden 2002'de oğlu Damien Bing'i dünyaya getirdi. Bing, özel olmayan bir ilişki yaşadığını iddia ederek babalık iddiasını reddetti. Ancak DNA testi ile Steve Bing'in Damien Charles Hurley'in babası olduğu kanıtlandı. Damien Charles Hurley, babasının değil annesinin soyadını kullanmayı tercih etti.

        Elizabeth Hurley, 2007'de iş insanı Arun Nayar ile evlendi. Evliliği 2011'de bitti.

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        #Billy Ray Cyrus
        #Elizabeth Hurley
        #ilişki
        #aşk
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