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        Haberler Dünyadan Elizabeth Olsen ilk çocuğuna hamile

        Elizabeth Olsen ilk çocuğuna hamile

        Ünlü oyuncu Elizabeth Olsen, 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen eşi Robbie Arnett ile ilk çocuğunu bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Anne oluyor

        'Yenilmezler: Ultron Çağı', 'Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı', 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı', 'Avengers: Endgame' gibi filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Elizabeth Olsen anne oluyor.

        37 yaşındaki oyuncu, eşi Robbie Arnett ile ilk çocuğunu beklediğini duyurdu.

        Olsen, geçtiğimiz hafta karnının bir kısmını gösteren bir kıyafetle görüntülenmiş, karnını tutarken fotoğraflanmıştı.

        Olsen ve Milo Greene grubunun 34 yaşındaki müzisyeni Arnett, üç yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2019'da nişanlandı. Çift, aynı yıl gizlice evlendi.

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        #Elizabeth Olsen
        #Hamile
        #bebek
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