Elizabeth Olsen ilk çocuğuna hamile
Ünlü oyuncu Elizabeth Olsen, 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen eşi Robbie Arnett ile ilk çocuğunu bekliyor
Giriş: 14 Haziran 2026 - 11:06 Güncelleme:
'Yenilmezler: Ultron Çağı', 'Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı', 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı', 'Avengers: Endgame' gibi filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Elizabeth Olsen anne oluyor.
37 yaşındaki oyuncu, eşi Robbie Arnett ile ilk çocuğunu beklediğini duyurdu.
Olsen, geçtiğimiz hafta karnının bir kısmını gösteren bir kıyafetle görüntülenmiş, karnını tutarken fotoğraflanmıştı.
Olsen ve Milo Greene grubunun 34 yaşındaki müzisyeni Arnett, üç yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2019'da nişanlandı. Çift, aynı yıl gizlice evlendi.
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