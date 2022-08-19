Denizli'de ormanlık alanda elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan İran uyruklu kadın, ayrıldığı erkek arkadaşının dikkatini çekmek amacıyla kendisine kaçırılmış süsü verdiğini ileri sürdü.
AA'da yer alan habere göre, İran uyruklu P.P. (31), 3 kişi tarafından ormanlık alana kaçırıldığını öne sürerek telefon mesajıyla arkadaşlarından yardım istedi.
GECE ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.
VÜCUDUNDA KESİ İZLERİ ÇIKTI
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izi bulunan kadın, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İFADESİ ŞOKE ETTİ
Taburcu edildikten sonra karakolda polislerce ifadesi alınan P.P, ayrıldığı erkek arkadaşının ilgisini çekmek için kendisine kaçırılmış süsü verdiğini iddia etti.
"Suç uydurmak" suçundan hakkında işlem başlatılan kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraflar: DHA
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