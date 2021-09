CİNSİYET DEĞİŞTİREN ÜNLÜ OYUNCU FLÖRT UYGULAMASINDA

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelen 34 yaşındaki oyuncunun flört uygulamasında görüldüğü bildirildi. Page Six'e konuşan bir kaynak; ocak ayında Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti.

Profilde Elliot Page'in köpeğiyle çekilen fotoğraflarının yer aldığı aktarıldı. Ayrıca sayfaya Annie Lennox ve Steven Lipson'ın "Don't Let It Bring You Down" parçasının da eşlik ettiği bildirildi.

Ayrıca sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti.