Elma sirkesinin faydaları 0:00 / 0:00

Sirkenin tokluk hissi yaratma gibi bir özelliği vardır. Günde 1 yemek kaşığı elma sirkesi tüketenler ortalama 1 veya 2 kilo kaybedebilir. Cildi sıkılaştırma özelliği olan elma sirkesi düzenli tüketilirse yüzde ki kırışıkların oluşmasını engeller. Elma Sirkesinin Bilinmeyen Faydaları arasında tip 2 diyabet hastalarına iyi gelemesidir. Ve daha birçok faydası bulunan elma sirkesini bu yazımızda inceledik. İşte, Elma Sirkesi Aç Karnına İçilir Mi, Faydaları ve Zararları Neler?

Elma Sirkesinin Faydaları

Ateş düşürmek için suya eklenerek kullanımı yaygın olsa bile dezenfekte edici özelliği vardır. Siğil, mantar ve kulak enfeksiyonlarının tedavi edilmesinde kullanılır.

Yaraların temizlenmesi için kullanılırsa bakterileri yok eder.

Cilt temizlemesi için su ile seyreltilerek kullanılırsa yüz temizleme toniği görevi görür.

Vücudun kan şekerini düzenleyerek şeker hastalığını tedavi etmeye yardımcı olur.

Salatalara ve yemeklere kullanıldığında tokluk hissi oluşuturacaktır bu sayede daha az kalori alamamıza yardımcı olacaktır.

Düzenli olarak tüketilirse daha dinç hissettirir.

Kalp krizi geçirme ihtimalini düşürür.

Elma Sirkesinin Zararları

Birçok faydası olan Elma Sirkesinin Zararları vardır. İçinde sitrik asit vardır ve seyreltilmeden kullanılırsa yemek borusuna zarar verme ihtimali vardır. Hücrelere de zarar verme ihtimali olan asit vücutta ki potasyumun azalmasına sebep olabilir. Potasyum düzeyi düşerse kemiklerimiz olumsuz yönde etkilenir. Cilt temizliği ve sivilce tedavisi için önerilse de kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Cilt için kullanılırken bal veya su koyularak kullanılmalıdır. İnsülin ve diüretik ilaç kullanan kişilere elma sirkesini kullanmaları tavsiye edilmez.

Elma Sirkesinin Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Elma Sirkesinin Bilinmeyen Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da biliniyor. İbrahim Saraçoğlu sivilce problemi yaşayanlar için şifa olacak bir kür tarifi sunuyor. 1 fincan maden suyu ve 1 fincan elma sirkesini haftada 3 kere sürülmesini tavsiye ediyor.

Elma Sirkesi Saça Faydaları

Elma sirkesi tüketildiğinde çok faydalıdır. Sadece cilde ve hastalıklara iyi gelmez. Elma Sirkesi Saça Faydaları uzun bir liste oluşturabilir. Saçları canlı göstererek saç derisini temizleyerek rahatlatır. Saçlarının yağlı olmasından şikayet edenler için arındırıcı bir çözümdür. Saçları yumuşatarak sağlıklı uzamasını sağlar.

Elma Sirkesi Boğaza Faydaları

Boğaz ağrısından şikayetçi olanlar için bir tedavi yöntemi vardır. Ilık suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyulursa Elma Sirkesi Boğaza Faydaları olacaktır. Antibakteriyel özelliği sayesinde boğazın rahatlamasını sağlayacaktır.

Elma Sirkesi Aç Karnına İçilir Mi?

Tokluk hissi verme özelliği olan Elma Sirkesi Aç Karnına İçilir Mi sorusunu aklımıza getirir. Seyreltilerek içilmesi tavsiye edilir.

Elma Sirkesi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. En çok bilinen ateş düşürmek için suya katılmasıdır. Aslında sadece ateş düşürmek için mantar, siğil ve boğaz enfeksiyonu gibi hastalıklara da iyi gelir. Tokluk hissi verdiği için diyet yapanların tercihidir. Salatalar ve sosyalarda rahatça kullanabileceğimiz elma sirkesi düzenli olarak kullanılırsa dinç hissettirir. Yaranın temizlenmesi için yüzyıllar önce kullanılmıştır.

Elma Sirkesi Yüze Faydaları

Bir bardak suyun içine bir yemek kaşı elma sirkesi koyularak yüz toniği olarak kullanılan elma sirkesi yüz temizleme maddesi olarak doğal bir üründür. Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini karıştırıp yüzümüze uygularsak cildimizin sivilcelerden kurtulmasına sebep olacaktır.