Elmadağ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, 15 ev ve iş yerini su bastı. AFAD ve Belediye ekipleri, su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

"24 SAAT TEYAKKUZDA BEKLEYECEĞİZ"

DHA'nın haberine göre; Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da sağanak sonrası ekiplerin sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Kurtuluş, Kemalpaşa ve Yenice mahallelerinde 15 evi ve iş yerini su bastı. Altyapımız tıkandı, ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecekler. Belediye olarak 24 saat teyakkuzda bekleyeceğiz" dedi.