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        Haberler Magazin Elon Musk'tan çocuk sahibi olduğunu yineledi.

        Elon Musk'tan çocuk sahibi olduğunu yineledi.

        Ashley St. Clair, Elon Musk'tan çocuk sahibi olduğunu yineledi. Clair'în açıklaması Musk'ın çocuklarını bir kez daha gündeme getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:43
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        "Bebeğimin babası Musk"
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        Mesleğini; sosyal medya fenomenliği olarak tanımlayan Ashley St. Clair, şok edici bir açıklamada bulunarak, geçtiğimiz aylarda Elon Musk’tan bir çocuk gündeme getirdiğini açıkladı; "Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk."

        Elon Musk, bu iddiayı yalanladı yalanmasına ama kendisine pek de inanan olmadı. Musk'ın çocukları çok sevmesi, serveti nedeniyle çocuklarının geleceğini düşünmek zorunda olmayışı, dünyada doğurkanlık oranının düşmesine "Çocuk doğurmazsanız insanlık yok olacak" şeklinde gösterdiği tepki kendisine inanılmamasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

        İlk eşi Justine Wilson'dan doğan çocukları

        İkizleri; Vivian ile Griffin

        Üçüzleri; Kai, Saxon ve Damian

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        * Çiftin ilk çocuğu Nevada Alexander Musk, 10 aylıkken hayatını kaybetti.

        Pop şarkıcısı Grimes'ten doğan çocukları

        X

        Exa Dark Siderael

        Techno Mechanicus

        Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'den doğan çocukları

        Strider

        Azure

        Ve adı bilinmeyen bir çocuk.

        Gördüğünüz üzere Elon Musk'ın ölen oğluyla birlikte çocuklarının sayısı 12.

        Ashley St. Clair, yeni bir paylaşımda bulunarak Elon Musk'ın 13'üncü bir çocuğunu doğurduğunu yineledi; "Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini istiyorum."

        Elon Musk, geçtiğimiz günlerde; Beyazsaray'da ABD başkanı Donald Trump'ı ziyaret ettiğinde 4 yaşındaki X'de yanında götürmüştü.

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