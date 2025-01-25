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        Haberler Dünya Elon Musk AfD'nin mitingine bağlandı | Dış Haberler

        Elon Musk aşırı sağcı AfD'nin mitingine uzaktan bağlandı

        Son zamanlarda Avrupa siyasetine müdâhil olduğu gerekçesiyle eleştirilen Elon Musk, Alman aşırı sağ partisi AfD'nin mitingine uzaktan bağlandı. Musk "Alman olmakla gurur duyun, bunda bir sorun yok." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 20:53 Güncelleme: 25.01.2025 - 20:59
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        Elon Musk AfD'nin mitingine bağlandı
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        Elon Musk, son zamanlarda gerek Almanya gerekse Birleşik Krallık'ın iç siyasetiyle ilgili eleştirilerde bulunuyor. Eleştirileri nedeniyle demokrasiye zarar verdiği iddia edilen Elon Musk, Almanya'daki aşırı sağ parti AfD'nin mitingine uzaktan bağlandı.

        Alman milliyetçiliği ile ön plana çıkan AfD, Almanya'da anketlerde ikinci sırada yer alarak seçimin önde gelen partilerinden biri oldu.

        Elon Musk da son aylarda AfD'ye olan desteğini açıktan belirtirken partinin son mitingine uzaktan bağlantı ile katıldı.

        Binlerce AfD destekçisine doğrudan seslenen Musk "Her şeyden önce AfD için çok heyecanlı olduğumu söylemeliyiz. Almanya için en iyi umut AfD'de bulunuyor. İnsanlar Almanya'dan ve Alman oldukları için gurur duyuyor. Alman olmakla gurur duymakta bir sorun yok. Dünyada eşsiz ve farklı kültürlere sahip olmalıyız. Herkes aynı olamaz. Başka bir ülkede farklı bir kültürü deneyimlemek gayet hoş. Alman halkının tarihi 2 bin yıl önceye dayanıyor. Sezar'ın savaşlarını okuduğumuzda Alman kabilelerini görüyoruz, bu çok etkileyici. Çocuklar dedelerinin yaptıkları yüzünden suçlu hissetmemeli. Almanya'nın geleceğine dair iyimser olmalıyız." dedi.

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