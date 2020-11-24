Elon Musk Bill Gates'i koltuğundan etti

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Musk'ın Bill Gates'i tahtından etmesinde, Tesla hisselerinin 21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketinin işlem gördüğü S&P 500 borsasında işlem görecek olmasının etkisi olduğu belirtiliyor.

Tesla hisseleri, Pazartesi günü yüzde 6.58 artışla 521.85 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Şirketin hisselerinde yıl başından bu yana yüzde 523'ten fazla artış yaşandı.

Gelişmeler, Elon Musk'ın servetini 7.2 milyar dolar artarak 127.9 milyar dolara çıkardı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, yıl başında endekste 35'inci sırada yer alıyordu. Musk, yıl başından bu yana servetine 100.3 milyar dolar daha eklerken, şirketi Tesla'nın son dönemde yükselen piyasa değeri ise 500 milyar dolara dayandı.

Musk'ın servetinin dörtte üçünün Tesla hisselerinden oluştuğu belirtiliyor.

Dünya genelinde, yıl başından bu yana servetini en çok artıran kişi Musk olurken, Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ise 67 milyar dolarlık servet artışıyla onu takip etti.

Bezos, geçtiğimiz yıllarda dünyanın en zengin kişisi unvanını Bill Gates'ten devralmıştı.