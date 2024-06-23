Elon Musk'ın eski eşi Talulah Riley 'Game of Thrones' yıldızı Thomas Brodie-Sangster ile evlendi

Riley ve Musk, ilk olarak Londra'daki bir gece kulübünde tanışmıştı. Riley, BBC'nin yeni belgeselinde ilk buluşmaları hakkında şunları söyledi: İlk izlenimlerim onun çok tatlı olduğu ve oldukça utangaç göründüğü yönündeydi. "Elimi dizine koyabilir miyim?" dedi, ben de "Tamam devam et" dedim. Bu soruyu sormasının çok tatlı olduğunu düşündüm.