Elon Musk'ın eski eşi Talulah Riley 'Game of Thrones' yıldızı Thomas Brodie-Sangster ile evlendi

'Aşk ve Gurur', 'Rock'n Roll Teknesi' (The Boat that Rocked), 'St Trinian' gibi filmleriyle tanınan 38 yaşındaki Talulah Riley ile 34 yaşındaki 'Game of Thrones', 'Nanny McPhee', 'Sınır Tanımayan' (Nowhere Boy), 'Aşk Her Yerde' (Love Actually) ve 'The Queen's Gambit' gibi yapımların oyuncusu Thomas Brodie-Sangster, İngiltere'nin Anstey kentindeki St George Kilisesi'nde nikahlandı.