        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın trans kızı Vivian Wilson zenginlik içinde geçen çocukluğunu anlattı

        Trans kimliğini açıklamasının ardından Elon Musk'ın ilişkisini kestiği kızı Vivian Wilson, zenginlik içinde geçen çocukluğunu "yalnızlaştırıcı" ve "garip" olarak nitelendirdi

        Giriş: 10.04.2026 - 17:22
        Zenginlik içindeki çocukluğunu anlattı

        Elon Musk'ın trans kimliğini açıklamasının ardından dışladığı ve karşılıklı olarak ilişkisini kestiği kızı Vivian Wilson, dünyanın en zengin adamlarından biriyle büyümenin nasıl bir şey olduğunu anlattı.

        2020'de trans olduğunu açıklayan ve o zamandan beri soyadı olarak Musk'ı kullanmayı bırakan Wilson, Cosmopolitan'a verdiği röportajda, çocukluğunu "yalnızlaştırıcı" ve "garip" olarak nitelendirdi.

        Pahalı özel okullarda eğitim gören Wilson, "Çok tuhaf ve çok izole edici bir deneyimdi. Üst sınıfın kendi özel okulları, sosyal çevreleri ve her şeyi var" dedi. "Çok şey öğrendim ama çocukken bile 'Bu biraz kaba' diye düşünürdüm. Çok küçükken evsizliği gördüğümü ve midemin bulandığını hatırlıyorum" diyen 21 yaşındaki model, "İnsanlar beni dramatik küçük bir çocuk gibi davranmakla suçluyorlardı. Ama hayır, o konuda dramatik küçük bir velet olmakta haklıydım" ifadesini kullandı.

        Wilson, yalnız ve garip hissetmenin yanı sıra gerçeklikten kopma düzeyinin de olduğunu ve bunun zenginliğin lehine, insanlar sokaklarda yatarken kendisinin buna layık olduğu yanılsamasına yol açtığını söyledi.

        Paranın çevresindeki insanları yozlaştırdığına şahit olduğunu söyleyen Wilson, "Bu saçmalığı bizzat gördüm. Sizi değiştirir ve iktidar hırsı insanları içten içe yozlaştırır. Tam bir karikatür gibi" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Elon Musk'ın çocuğu olma konusunda da konuşan Wilson, "Bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok, o yüzden kimin umurunda? Bu benim hikayemin bir parçası, ama hikayemin geleceği değil" dedi.

        Vivian Wilson, Elon Musk ile ilk eşi Justine Wilson'un birlikteliğinden 2004 yılında dünyaya geldi. Wilson, 2020'de trans olduğunu açıkladığında milyarder babasını da reddetti. Asıl adı Xavier Alexander Musk olan Wilson, 2022'de 18 yaşına girdiğinde adını değiştirdi. Aynı yıl Los Angeles'ta resmi olarak cinsiyet değişikliği başvurusunda bulundu.

        Elon Musk ile Wilson, ilişkilerini kesmelerinden bu yana kamuoyu önünde birkaç kez ters düştü. Bunlardan biri, 2024'te Musk'ın, Wilson'ın cinsiyet değiştirmesine izin vermesi için aldatıldığını iddia etmesi ve bunu 'uyanmış zihin virüsüne' bağlamasıydı. Musk, "Bana ergenlik engelleyici ilaçların aslında kısırlaştırma ilaçları olduğu açıklanmadı" demişti.

        Vivian Wilson'ın annesi Justine Wilson, Elon Musk'tan, biri hayatını kaybeden 6 çocuk dünyaya getirdi

        Musk, "Esasen oğlumu kaybettim. Xavier öldü, uyanmış zihin virüsü tarafından öldürüldü" diyerek, 'woke kültürü'nü hedef almıştı.

        Wilson bir yıl sonra verdiği bir röportajda, babasıyla ilgili, "O umrumda bile değil. İnsanların beni onunla ilişkilendirmesi sinir bozucu. Artık umursayacak bir nedenim kalmadı" ifadesini kullanmıştı.

